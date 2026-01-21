Candidatos a diputados 2026 Costa Rica: la lista completa

Los ciudadanos saldrán a votar este 1.° de febrero para elegir a un nuevo presidente, sus vicepresidentes y definir quiénes, de entre los candidatos a diputados 2026 de Costa Rica, ocuparán las 57 curules de la Asamblea Legislativa. De todas las elecciones, esta es crucial porque es la única que se definirá ese mismo día sin importar qué pase.

Las últimas tres elecciones presidenciales necesitaron de una segunda ronda para definir quién llegaría al gobierno; sin embargo, las elecciones legislativas no necesitan desempates y sus resultados son definitivos desde la primera vuelta.

En total, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió 1.020 candidaturas para ocupar los 57 escaños disponibles en el Congreso. Lo hicieron a nombre de 21 partidos nacionales (dos de ellos coalición) y de cinco agrupaciones provinciales (tres de San José, una de Cartago y otra de Guanacaste).

En este artículo, le mostramos las listas completas de candidatos a diputados que fueron ratificadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para cada provincia del país .

El Congreso se renovará por completo este 1.° de febrero. Debido al censo 2022, la distribución de escaños por provincia cambió para los candidatos a diputados 2026 de Costa Rica, restando cupos a San José, Cartago y Heredia. (Alonso Tenorio)

Candidatos a diputados 2026 por provincia

La distribución de puestos disponibles por provincia varió de cara a este 2026, porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) realizó un nuevo Censo Nacional en 2022 y la Constitución obliga a respetar ese marco de referencia a la hora de determinar la cantidad de diputaciones que tiene cada zona.

Así, San José se quedó con 18 sillas; Alajuela con 12; Cartago y Puntarenas con seis, y Heredia, Guanacaste y Limón con cinco. Los josefinos, los cartagineses y los heredianos perdieron un escaño, mientras que los alajuelenses, los guanacastecos y los puntarenenses ganaron otro.

A continuación, le mostramos todas las candidaturas que se presentaron por cada provincia. En ellas hay 15 exdiputados que buscan volver a Cuesta de Moras, seis candidatos presidenciales con “doble postulación” y siete personas que dejaron el actual gobierno del presidente Rodrigo Chaves y que ahora buscan un espacio en el Congreso por medio de la agrupación oficialista.

Estas son las listas:

Candidatos a diputados por San José

En San José se contabilizan 334 candidaturas; es decir, 18,6 postulaciones por cada escaño.

Entre ese gran total, hay seis exdiputados que buscan volver al Congreso.

Ellos son Walter Muñoz, en el primer lugar por Integración Nacional (PIN); José María Villalta, en el primer lugar por el Frente Amplio (FA); Carmen Quesada, en el segundo lugar por el Movimiento Libertario (ML); Alexandra Loría, en el segundo lugar por Nueva República (PNR); Leda María Zamora, en el cuatro lugar por el Centro Democrático y Social (CDS); y Gonzalo Ramírez, en el quinto lugar por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

También están cinco de los seis candidatos presidenciales que se presentan con “doble postulación”; es decir, que aspiran a la Presidencia de la República, pero que también lo hacen por un espacio en Cuesta de Moras, en caso de no alcanzar el primer objetivo.

Ellos son la exprimera dama Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (UCD); Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional (PEN); David Hernández, del Partido de la Clase Trabajadora (PDCT); y Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (ACR1).

En San José también destacan candidaturas del partido de gobierno como el exministro de Hacienda, Nogui Acosta; el exvicepresidente, Stephan Brunner; la exministra de Educación, Anna Katharina Müller; o la expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton. Ellos aparecen en el primer, tercer, sexto y octavo puesto de la lista del PPSO, respectivamente.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para San José:

Candidatos a diputados por Alajuela

En Alajuela se contabilizan 192 candidaturas; es decir, 16 contendientes por cada espacio disponible en el Congreso (la cifra más baja de las siete provincias).

Alajuela es, después de la capital, la segunda provincia donde más exdiputados buscarán regresar al Congreso.

Son cinco; puntualmente, Edgardo Araya, en el primer lugar por el FA; Sergio Alfaro, en el primer lugar por la CAC; Luis Ángel Ramírez, en el primer lugar por el PEN; Aracelli Segura, en el segundo lugar por Nueva Generación (PNG); e Ignacio Alpízar, por Avanza.

Por parte del oficialismo, destaca la candidatura de José Miguel Villalobos, abogado del presidente Rodrigo Chaves y exministro de Justicia en el gobierno de Abel Pacheco.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para Alajuela:

Candidatos a diputados por Cartago

En Cartago se registraron 110 candidaturas; es decir, 18,3 postulaciones por cada escaño.

Sin embargo, solo dos de esa centena de candidaturas correspondieron a exdiputados que buscan volver a Cuesta de Moras.

Lo intentarán Belisario Solano, en el primer lugar del partido provincial Actuemos Ya; y Sylvia Patricia Villegas, en el primer lugar por el PIN.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para Cartago:

Candidatos a diputados por Heredia

En Heredia, por otra parte, se contabilizan 89 candidaturas para los cinco puestos disponibles; es decir, 17,8 por cada escaño.

Pero solo una de esas postulaciones es de alguien que ya fue diputada. Se trata de Marlene Madrigal, en el segundo lugar por el PEN.

El candidato presidencial Marco Rodríguez, de Esperanza y Libertad (PEL), también busca un escaño en el segundo puesto de la lista de su partido. Él es el sexto candidato con “doble postulación” a nivel nacional.

En Heredia, por otra parte, el PPSO de gobierno plantea las candidaturas de la expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel, y del expresidente del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y expresidente de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para Heredia:

Candidatos a diputados por Guanacaste

En Guanacaste se presentaron un total 96 candidaturas; es decir, 19,2 por cada escaño disponible.

Esa relación entre candidaturas y espacios posibles convierte a la provincia chorotega en la más disputada de todo el país.

En esta provincia, solo un exdiputado buscará volver al Congreso. Es Ronal Vargas, que lo intentará en el primer lugar por el Justicia Social Costarricense (PJSC).

En cuanto a las candidaturas del oficialismo, el PPSO postuló a la exministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, quien había sido despedida por el presidente Chaves por declarar de interés nacional la Marcha de la Diversidad en 2024.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para Guanacaste:

Candidatos a diputados por Puntarenas

En Puntarenas hay seis puestos disponibles y se presentaron 107 candidaturas; para un promedio de 17,8 por cada escaño.

Ninguna de esas más de 100 candidaturas corresponde a la de un exdiputado. En otras palabras, los puntarenenses tendrán legisladores 100% nuevos.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para Puntarenas:

Candidatos a diputados por Limón

Por último, en el caso de Limón, se registraron 92 candidaturas: 18,4 por cada escaño disponible.

Al igual que en Puntarenas, todas las candidaturas son de personas que nunca antes han sido congresistas y que aspiran por llegar al Congreso por primera vez.

A continuación, explore la tabla interactiva con todos los candidatos a diputados 2026 ratificados por el TSE para Limón:

3,3 millones de Costarricenses saldrán a votar por una nueva conformación legislativa el primer domingo de febrero. Los resultados de ese día serán los definitivos para el período 2026-2030, sin importar quién se deje la presidencia en primera o segunda ronda. (Alonso Tenorio)

Casos especiales El TSE explicó que hay tres candidaturas que no aparecerán en la impresión de los cartelones finales, a pesar de que se confirmaron previamente. El primer caso es el de Ericka Benavides Garbanzo, quien figuraba en el puesto número 17 de la lista del PLP por San José, pero falleció en octubre pasado en un accidente de tránsito. El segundo caso es el de Francisco José Perdomo Argüello, quien figuraba en el primer puesto de la lista del Partido Avanza por Alajuela, pero renunció el 12 de noviembre de 2025 a la postulación. El tercer caso es el de Elizabeth Vargas Rodríguez, quien figuraba en el sexto puesto del Partido Unidos Podemos por Alajuela, pero renunció el 17 de noviembre de 2025 a la postulación.

Indecisión

La última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), cuyos resultados fueron publicados a inicios de diciembre, elaboraron la radiografía más reciente sobre la contienda legislativa.

Según el estudio, hasta finales de noviembre, un 39,8% de las personas con intención de votar en febrero seguían indecisos sobre a cuál partido político apoyar; mientras que un 29,5% se decantaba por el PPSO del gobierno, un 10,8% por el PLN y un 6,1% por el FA.

Esas fueron las únicas agrupaciones cuyo rango de apoyo superó el margen de error del estudio.

Los porcentajes de respaldo legislativo por el PLN y el FA son mayores que los de sus candidatos presidenciales; pero, en le caso del PPSO, ocurre lo contrario.

Para llegar a esas conclusiones, el Idespo realizó 868 entrevistas entre el 21 y el 29 de noviembre por medio de llamadas telefónicas. La muestra se seleccionó de forma aleatoria, para un margen de error de ±3,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Sin embargo, múltiples investigadores advierten de que este tipo de ejercicios estadísticos se deben de analizar con cautela, sabiendo que solo sirven como una referencia general. La elección legislativa se hace por provincias y la distribución final de los apoyos por cada territorio puede ser muy distinta a la nacional.

Asimismo, se debe contemplar que cuatro de cada 10 electores siguen “indecisos” y que también es posible que parte de los que se consideran “decididos” cambien de postura, y todo esto deja la puerta abierta para cualquier tipo de resultados.

“Esa incertidumbre se mantiene y quizás lo haga hasta el último mes”, señaló Norman Solano, director del Idespo. En ese momento, agregó, “es cuando mayoritariamente las personas tienden a decidir su voto, como ya ha pasado en elecciones anteriores”.