Candidatos a diputados 2026 Costa Rica: la lista completa

Más de mil personas buscan un puesto en el Congreso: 15 son exdiputados que quieren regresar a Cuesta de Moras, seis son candidatos presidenciales con ‘doble postulación’ y siete son exjerarcas del actual gobierno

Por Josué Alfaro

Los ciudadanos saldrán a votar este 1.° de febrero para elegir a un nuevo presidente, sus vicepresidentes y definir quiénes, de entre los candidatos a diputados 2026 de Costa Rica, ocuparán las 57 curules de la Asamblea Legislativa. De todas las elecciones, esta es crucial porque es la única que se definirá ese mismo día sin importar qué pase.








Josué Alfaro

