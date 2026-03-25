Celso Gamboa fue el primero, pero no será el único: así avanza la extradición de nacionales en Costa Rica

El exmagistrado Celso Gamboa y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se convirtieron desde este 20 de marzo en los primeros dos costarricenses extraditados para enfrentar causas por narcotráfico en estrados internacionales.

Ambos fueron detenidos desde junio de 2025, solo semanas después de que la Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional para permitir este tipo de procedimientos.

Desde su captura pasaron nueve meses de idas y vueltas judiciales que concluyeron con el traslado de ambos acusados hacia Texas, Estados Unidos, donde deberán enfrentar sus procesos de defensa y eventuales condenas.

Gamboa y López son los primeros, sin embargo, no serán los únicos costarricenses que se enfrenten a este tipo de trámites. Por el contrario, hay otros 17 casos activos de personas que nacieron en suelo nacional o que fueron naturalizados como ticos, y que podrían seguir el mismo camino. EF le muestra cómo avanzan las extradiciones de costarricenses hasta este momento.

Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, fueron trasladados en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Son los primeros extraditados de Costa Rica por narcotráfico. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

¿Cuántos extraditables se contabilizan?

La Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional, en mayo de 2025, para permitir la extradición de costarricenses requeridos por acusaciones de terrorismo o narcotráfico en el extranjero.

Hasta ese momento, la Constitución Política prohibía forzar a cualquier costarricense a abandonar el territorio nacional, sin excepciones.

Desde el momento de la reforma, el Ministerio Público registra 19 casos de costarricenses con solicitudes de extradición activas, según datos remitidos por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) a este medio.

Puntualmente, se trata de 15 costarricenses por nacimiento y cuatro colombianos con nacionalidad tica por naturalización.

Casi todos son hombres, excepto una mujer de apellidos Gómez Parra; quien fue detenida junto a su pareja, de apellidos Viveros Viveros, a solicitud de los juzgados de Arizona, en Estados Unidos.

A ambos se les acusa por delitos relacionados con tráfico internacional de drogas, conectados con el Cártel de Sinaloa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

¿Cuáles países los solicitan?

Solo cuatro países han emitido solicitudes de extradición de costarricenses desde mayo de 2025 hasta la fecha.

La gran mayoría de las solicitudes han llegado desde Estados Unidos (14); sin embargo, también se registran casos desde Panamá (2), Francia (2) e Italia (1).

Entre los casos donde la solicitud proviene de un país distinto a la potencia norteamericana, destaca el de un hombre de apellidos Angulo Fernández, conocido como John Cadenas.

Fernández es solicitado por las autoridades italianas y, según el OIJ, estaría relacionado con el tráfico de drogas hacia el mercado europeo por medio de contenedores.

¿Cómo caminan sus procesos?

Solo las extradiciones de Gamboa y de Pecho de Rata se han concretado hasta el momento.

Ambos salieron del país el 20 de marzo pasado; sin embargo, ya hay más de una decena de costarricenses detenidos de forma indefinida, hasta que se apruebe o deniegue la solicitud internacional en su contra.

El Ministerio Público reconoce que los trámites de extradición en sus primeros meses suscitaron “situaciones complejas, tanto desde el punto de vista administrativo como jurídico”; sin embargo, la entidad considera que su implementación “es un camino que apenas se empieza a recorrer” y que requiere un proceso de adaptación.

Más allá de esas vicisitudes, el Poder Judicial aún considera que la facultad de extradición debería ampliarse a otros delitos “graves” más allá del narcotráfico; por ejemplo, trata y tráfico de personas, homicidios, delitos sexuales, fraudes, legitimación de capitales, entre otros.

Costa Rica no solo gestiona extradiciones de costarricenses o nacionalizados costarricenses hacia el extranjero. Desde mucho antes de la reforma constitucional de 2025, las autoridades judiciales ya podían realizar este tipo de trámites con personas extranjeras solicitadas dentro o fuera de sus naciones de origen por delitos aún más variados.

Celso Gamboa y Edwin López (en la foto) también habían sido los primeros detenidos para extradición en Costa Rica. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

¿Vienen más casos?

Posterior a la autorización definitiva para extraditar a López y a Gamboa, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, aseguró que en los próximos meses se podrían concretar nuevas extradiciones de alto perfil.

Esas nuevas extradiciones incluyen a costarricenses de nacimiento o que se nacionalizaron para evitar ser juzgados fuera del país, cuando todavía era imposible aplicar este tipo de gestiones.

“Vienen cerca de 15 o 16 más que ustedes ya conocen”, indicó Soto, en conferencia de prensa.

Además de esos casos, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación en la causa de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, solicitado por Estados Unidos; cuyo proceso fue denegado por un tribunal bajo el argumento de que los hechos denunciados ocurrieron antes de la aprobación de la reforma constitucional que habilitó las extradiciones.

Asimismo, el fiscal general Carlo Díaz había señalado en julio de 2025 que las autoridades estadounidenses siguen la pista de Alejandro Arias Monge, alias Diablo; aunque no se han informado novedades sobre su eventual detención.

Más allá de estos y otros detalles, Díaz considera que los casos ya exitosos de López y de Gamboa representan un claro mensaje para las personas involucradas en el tráfico internacional de drogas dentro del territorio costarricense.

“Nadie podrá utilizar nuestra nacionalidad como escudo para evadir la justicia”, afirmó en un video difundido a la prensa por parte del Ministerio Público, al mismo tiempo que se realizaban los desplazamientos finales para enviar a ambos acusados a suelo norteamericano.