Economía y Política

Celso Gamboa fue el primero, pero no será el único: así avanza la extradición de nacionales en Costa Rica

Costa Rica concretó sus primeras extradiciones de nacionales tras la reforma constitucional del 2025. Conozca el estado de los 19 casos activos y los países que solicitan a ciudadanos ticos.

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Por Josué Alfaro

El exmagistrado Celso Gamboa y el exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se convirtieron desde este 20 de marzo en los primeros dos costarricenses extraditados para enfrentar causas por narcotráfico en estrados internacionales.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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