Economía y Política

Colegios 2025: estos son todos los ‘coles’ públicos de Costa Rica, dónde están y el tamaño de su matrícula

De los 1.002 colegios que operan en Costa Rica, 752 colegios son públicos y reciben a nueve de cada 10 alumnos de secundaria

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Los colegios públicos de Costa Rica son 752 en total y, entre ellos, hay 34 de modalidades especiales como científicos, humanísticos o experimentales bilingües.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Especial Colegios 2026ColegiosEducaciónMEPColegios públicos
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.