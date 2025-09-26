Economía y Política

Colegios privados en Costa Rica 2025: ¿cuáles son los más grandes y dónde se ubican?

En Costa Rica hay 228 colegios privados y 22 subvencionados. Sin embargo, únicamente se encuentran en 57 de 84 cantones

Por Josué Alfaro

En Costa Rica hay un total de 228 colegios privados, los cuales reciben a 31.636 estudiantes, según los datos de matrícula inicial de 2025 del Ministerio de Educación Pública (MEP).








ColegiosColegios PrivadosMEPEducaciónEspecial Colegios 2026
