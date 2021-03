En la práctica es altamente improbable que Tributación acceda a rectificar el monto de los anticipos. Si bien, se reconoce que “el pago parcial es una expectativa jurídica-contable de algo que no ha acontecido, puesto que el impuesto o la obligación no se han consolidado totalmente, ya que ésta surgirá una vez finalizado el periodo fiscal, siendo hasta ese momento, donde se podrá observar de los registros contabilizados”, y que el artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la rebta permite rectificar las cuotas de los pagos parciales “cuando la base del cálculo está afectada por ingresos extraordinarios o cuando el interesado prevea pérdidas para el periodo fiscal del que se trate”, es habitual que Tributación deniegue la petición por ingresos disminuidos, bajo el argumento de que no son ni “extraordinarios” ni “pérdidas”.