El transitorio IX comienza con esta frase: “Los servicios turísticos prestados por quienes se encuentren debidamente inscritos ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) estarán exentos…”. El reglamento añade que a los no inscritos no le serán aplicables la exención y tarifas diferenciadas. Entiendo que la inscripción es del sujeto, no del servicio en particular.