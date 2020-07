No tiene sentido aumentar los impuestos a los mismos de siempre. En un país con una economía tan informal como la nuestra, ¿qué sentido tiene incrementar el impuesto a los que ya están pagando? No tiene sentido que el maestro regañe a los estudiantes que asisten a clase por las faltas de aquellos que no lo hicieron. Si se pretende incrementar los impuestos de quienes ya pagan, no harán más que fomentar la evasión y la informalidad. ¿Por qué los asalariados y los empresarios que ya pagan puntualmente sus impuestos, tienen que asumir la carga fiscal de todo el país?