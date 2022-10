Conozca su aguinaldo con esta calculadora

A partir del 1.° de diciembre, los trabajadores dependientes empezarán a recibir sus aguinaldos.

Para realizar el cálculo apropiado de cuánto debe desembolsar el patrono, el trabajador debe contemplar todos sus salarios brutos (antes de deducciones) recibidos entre diciembre y noviembre anteriores, y dividir esa suma entre los 12 meses del año.

El aguinaldo lo deben recibir las personas que acumulan al menos un mes de trabajar para una misma persona empleadora de forma continua.

Este no es el caso de las personas trabajadoras independientes; las cuales no están sujetas a horarios, pero tampoco a garantías como el pago del aguinaldo, por no estar subordinados.

Si usted quiere saber cuánto le corresponde de aguinaldo, EF le ofrece una calculadora para facilitarle esta tarea. Lo que debe tener a mano son sus órdenes patronales desde diciembre del 2021 e ingresar en cada casilla el salario que percibió.

Calculo de Aguinaldo 2020 Calcule su aguinaldo Revise sus colillas de pago y rellene las casillas con el salario correspondiente a cada mes. Si en alguno de los meses estuvo con contrato suspendido o todavía no laboraba para el mismo patrono coloque 0 (cero). Seleccione calcular aguinaldo para conocer el monto.

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Setiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022



Calcular aguinaldo EL AGUINALDO

APROXIMADO ES:

Recuerde que en el cálculo del aguinaldo debe contemplar las remuneraciones ordinarias, extraordinarias y en especie.

Además del salario regular, debe contemplarse las remuneraciones adicionales que recibió el trabajador, cada mes, como por ejemplo si laboró un día feriado u horas extra.

También se debe incluir un monto extra calculado como porcentaje del salario de cada mes, si la persona recibió retribuciones relacionadas con alimentación, hospedaje o artículos de uso personal a cambio de sus labores.

Para dicho cálculo adicional por salario en especie se debe establecer un porcentaje específico en el contrato de trabajo. Si no se estableció uno, entonces se debe contemplar un 50% en el cálculo del aguinaldo.

Si una persona tiene un salario de ₡250.000, pero recibió de manera adicional hospedaje y alimentación, puede cobrar un 50% más por concepto de salario en especie, es decir ₡125.000; por ende, le correspondería un aguinaldo de ₡375.000.

El aguinaldo debe ser depositado por el patrono a más tardar el 20 de diciembre de cada año.