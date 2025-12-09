Economía y Política

¿Cómo iría la carrera presidencial si solo votaran mujeres, evangélicos o universitarios? Vea el panorama por sexo, edad, escolaridad y creencia religiosa

No todas las personas de un mismo sexo, edad, nivel educativo o religión votan igual. Sin embargo, la última encuesta del Idespo-UNA muestra que si hay cambios importantes entre las tendencias cuando se analizan las afinidades por subgrupos de la población

Por Josué Alfaro

Las encuestas del CIEP-UCR y del Idespo-UNA dibujan una misma realidad a dos meses de las elecciones presidenciales: la indecisión predomina, solo la oficialista Laura Fernández ya tiene una base sólida de respaldo que por lo menos debería servirle para llegar a una segunda ronda y, en la oposición, apenas sobresalen las candidaturas de Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles.








