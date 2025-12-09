¿Cómo iría la carrera presidencial si solo votaran mujeres, evangélicos o universitarios? Vea el panorama por sexo, edad, escolaridad y creencia religiosa

Las encuestas del CIEP-UCR y del Idespo-UNA dibujan una misma realidad a dos meses de las elecciones presidenciales: la indecisión predomina, solo la oficialista Laura Fernández ya tiene una base sólida de respaldo que por lo menos debería servirle para llegar a una segunda ronda y, en la oposición, apenas sobresalen las candidaturas de Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles.

La radiografía, sin embargo, no es exactamente la misma cuando se analizan los datos por subgrupos de votantes.

El oficialismo representado por Fernández recibe un respaldo cercano o superior a 40% (el umbral que se necesita para ganar en primera ronda) entre hombres, mayores de 50 años, personas con primaria completa o menos y creyentes evangélicos; mientras que la indecisión se acerca o supera el 50% entre mujeres, menores de 34 años, personas con secundaria y creyentes que no profesan una religión.

Todos estos datos se desprenden de la última encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA), la cual realizó cortes por sexo, edad, escolaridad o creencia religiosa en esta ocasión.

El centro universitario realizó 868 entrevistas entre el 21 y el 29 de noviembre por medio de llamadas telefónicas aleatorias, para un margen de error de ±3,3 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Le mostramos los principales hallazgos de este ejercicio de investigación.

La oficialista Laura Fernández recibe su apoyo principalmente de hombres y personas mayores de 50 años. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Corte por corte

— Hombres y mujeres

A nivel general, la encuesta del Idespo determinó que un 43,9% de las personas con intención de votar en 2026 siguen indecisos y que un 32,8% se decanta por la exministra Fernández, quien se presenta como la continuidad de Rodrigo Chaves.

Sin embargo, la intensidad de ambos fenómenos cambia cuando se analizan los datos por sexo.

El respaldo a Fernández entre los hombres es de un 42,7% y la indecisión de 38,2%; mientras que, entre las mujeres, el respaldo al oficialismo cae a 24,1% y la indecisión sube hasta un 48,8%.

En otras palabras, hay 18,6 puntos más de respaldo a la candidata continuista entre hombres que entre mujeres; mientras que la indecisión entre mujeres es 10,6 puntos mayor que entre hombres.

Las mujeres también apoyan en mucha mayor medida que los hombres a la candidatura de la exprimera dama Claudia Dobles, que actualmente es la segunda más competitiva a nivel general junto con la del liberacionista Álvaro Ramos. El apoyo a la candidata de Coalición Agenda Ciudadana (CAC) es 3,8 puntos mayor entre mujeres que entre hombres.

El respaldo de Álvaro Ramos hasta ahora es mayormente compuesto por mujeres, personas de 50 años o más y personas católicas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Por edad

Por edad, también hay una gran brecha de afinidades.

El respaldo a Fernández entre mayores de 50 años alcanza un 40,1% y la indecisión solo un 33,8%; mientras que, entre jóvenes menores de 34 años, el apoyo al oficialismo cae a 22,2% y la indecisión sube a 56,7%.

Esto quiere decir que hay 22,9 puntos más de indecisión y 17,9 puntos menos de respaldo a la exministra entre las personas menores de 34 años frente a los mayores de 50.

La población de entre 35 y 50 años, por otra parte, registra un comportamiento intermedio. Es decir, no es tan continuista ni tan indecisa como los otros bloques.

En cuanto a las candidaturas de oposición, el liberacionista Álvaro Ramos recibe 8,5 puntos más de respaldo entre los mayores de 50 años que entre los menores de 34 años; mientras que el frenteamplista Ariel Robles recibe 7 puntos más de respaldo entre los menores de 34 años que entre los mayores de 50 años.

Claudia Dobles, por otra parte, tiene una distribución porcentual similar en todos los rangos de edad.

Entre los electores que se decantan por Claudia dobles abundan más mujeres y personas con educación universitaria. (JOHN DURAN/John Durán)

— Por nivel educativo

Por nivel educativo, también existen grandes diferencias en cuanto a la intención de voto.

La indecisión es de solo 36,8% entre personas con educación universitaria, mientras que sube hasta un 45,4% entre personas con primaria completa o menos y a 47,5% entre personas con secundaria. Esto quiere decir que las personas con mayor nivel educativo están 10,7 puntos más decididas que las que solo cuentan con secundaria y 8,6 puntos más decididas que las personas con primaria o menos.

El nivel de respaldo al oficialismo también cambia sustancialmente. El apoyo a Laura Fernández es 11,1 puntos mayor entre personas con primaria o menos y 7,1 puntos mayor entre personas con secundaria en comparación con su nivel de respaldo entre universitarios.

En los casos de Claudia Dobles y de Ariel Robles pasa todo lo contrario.

El respaldo a Dobles y a Robles sube varios puntos entre universitarios en la comparación con los niveles más bajos de instrucción.

El respaldo que recibe Ariel robles proviene principalmente de mujeres y personas menores de 34 años. (JOHN DURAN)

— Por práctica religiosa

Por último, en materia religiosa, las principales diferencias se registran entre las preferencias del electorado católico y las del evangélico.

Aunque en ambos sectores hay niveles similares de indecisión (42,2% y 45,2%, respectivamente), el respaldo a Fernández es 8,3 puntos mayor en el sector evangélico que en el sector católico de la población.

Entre los votantes evangélicos ningún candidato o candidata aparte de la oficialista supera el 5% de la intención de voto hasta ahora.

Ramos y Dobles tienen mayor éxito entre los católicos; mientras que Robles tiene un mejor desempeño entre personas sin afinidad religiosa.

Comprender los perfiles

Todos estos datos permiten comprender dos realidades que conviven al mismo tiempo. Por un lado, que todas las candidaturas se nutren de todos tipos de votantes y no solo uno. Por otro, que hay sectores con mayores niveles de afinidad por una candidatura que por otras.

Esto se refleja en la composición de las bases de cada candidato o candidata hasta este momento.

Las personas que dicen apoyar a Laura Fernández son un 32,8% y son principalmente hombres (61%) y mayores de 50 años (53%), con formación de secundaria o menos (79,4%), y una alta participación evangélica (32,1%).

En cambio, a Álvaro Ramos, Claudia Dobles y Ariel Robles les siguen mayoritariamente mujeres (58,5%, 59,2% y 60%, respectivamente), aunque con distintos matices.

El electorado de Ramos hasta ahora está compuesto principalmente por mayores de 50 años (71,7%), y los votantes de Dobles y de Robles son principalmente personas con formación universitaria (58,5% y 60%).

A la exprimera dama y al frenteamplista, sin embargo, les diferencia la religión de sus seguidores. Entre los de ella hay más católicos (71,4%) y, entre los de él, hay más personas creyentes sin religión o que no son creyentes (55,2%). Además, a Robles le siguen principalmente menores de 34 años.

Indecisión máxima

Más allá de cualquier división, el panorama es de máxima incertidumbre.

Así lo expuso el director del Idespo, Norman Solano, en conferencia de prensa. “La gente está indecisa”, señaló. “Esa incertidumbre se mantiene y quizás lo haga hasta el último mes, que es cuando mayoritariamente las personas tienden a decidir su voto, como ya ha pasado en elecciones anteriores”, subrayó.

En ese clima, advierten múltiples investigadores, todo puede pasar y todo puede cambiar en cuestión de segundos.