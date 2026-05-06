Economía y Política

Cómo las instituciones del Estado persiguieron críticos y opositores durante la administración de Rodrigo Chaves

De cierres y denuncias a investigaciones y presiones, una serie de episodios marcó la relación del gobierno y del presidente Rodrigo Chaves con sus críticos y sus contrapartes

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Por Josué Alfaro

El uso del poder del Estado para presionar, investigar o intimidar a críticos del gobierno dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un patrón en Costa Rica.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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