Economía y Política

Consistencia liberal en lo económico y giro conservador en lo social: el perfil ideológico de Rodrigo Chaves en sus cuatro años de gobierno

Un repaso del gobierno de Rodrigo Chaves muestra dos trayectorias: una línea económica relativamente consistente desde el inicio y un giro conservador en lo social que se acentuó con el ciclo electoral

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Por Josué Alfaro

Rodrigo Chaves cierra su gobierno con un perfil ideológico definido: liberal en lo económico y conservador en lo social. La pregunta es otra: si esa combinación responde a convicciones sostenidas o a una estrategia política que se acentuó conforme avanzó la administración y se acercó el ciclo electoral.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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