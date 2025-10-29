Economía y Política

¿Fabricio Alvarado jugó con fuego y se quemó? El voto religioso-conservador coquetea con el chavismo

Fabricio Alvarado, cuya relación con el chavismo fue cordial y hasta amistosa en los últimos años, ahora ve cómo el oficialismo parece arrebatarle su público. La última encuesta del CIEP-UCR le da apenas un 0,6% de intención de voto, aunque tiene tiempo para reaccionar

Por Josué Alfaro

Lo que empezó como una alianza entre afines ideológicos terminó en un duelo electoral.








Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

