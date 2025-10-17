Economía y Política

Contraloría rechaza objeción y da luz verde para avanzar con la licitación de Puerto Caldera ¿Qué sigue ahora?

La CGR rechazó el recurso de objeción presentado por la empresa Logística de Granos S.A., socia del grupo que opera actualmente el puerto. Conozca las razones.

Por Fabiola Martínez Ortiz

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el último recurso de objeción recibido en contra del cartel de licitación para la modernización de Puerto Caldera, lo cual representa una luz verde para poder avanzar en este proceso.








Puerto CalderaIncopContraloría General de la Repúblicalicitación
