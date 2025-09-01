Opinión

Editorial: vergonzosa caída de la educación tica

El nuevo informe Estado de la Educación presenta el diagnóstico más sombrío en 20 años. La crisis se funda en un grave rezago educativo, malas decisiones políticas y baja en inversión. Urge a un pacto nacional con acciones concretas para reconstruir y rescatar nuestro sistema educativo, un pilar histórico del país.

Por El Financiero

El nuevo informe Estado de la Educación, que monitorea periódica y rigurosamente el desempeño del país en ese campo, presenta quizás el diagnóstico más reservado de los últimos 20 años desde que el informe se publica.








