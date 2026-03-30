Economía y Política

Costa Rica eligió su ‘elefante’: Estados Unidos por encima de China

La política exterior del gobierno chavista mostró lealtad explícita a Donald Trump, mientras que el trato comercial hacia Costa Rica sigue siendo desfavorable

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Por Josué Alfaro

Hace menos de tres años, el presidente Rodrigo Chaves comparó las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China con un “pleito entre elefantes” y advirtió: “cuando los elefantes pelean hay que tener cuidado de dónde está uno, porque pueden causar mucho daño”.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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