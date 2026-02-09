Economía y Política

¿Cuál actividad paga los mejores salarios en Costa Rica? Compare su sueldo con los del resto de sectores

Casi la mitad de los salarios en Costa Rica son de ¢500.000 mensuales o menos; pero hay sectores donde la distribución es muy diferente. Vea como se mueven las remuneraciones en el campo específico en el que usted trabaja

Por Josué Alfaro

Los salarios en Costa Rica tienen una estructura relativamente sencilla. Casi la mitad de los salarios son inferiores a ¢500.000 mensuales, y solo una cuarta parte supera el ¢1 millón. La situación, sin embargo, varía sustancialmente entre los diferentes sectores productivos.








