“La esperanza es salir con las mociones de reiteración el lunes (...) esperamos que luego, a través de las negociaciones que manejan las jefaturas de fracción y la Ministra de la Presidencia (Geannina Dinarte), se pueda convencer a algunos diputados, sobre todo los oficialistas, de que retiren mociones o no las presenten. No creo que otros opositores como Walter Muñoz (PIN) o José María Villalta (FA) lo hagan, pero me parece que van a agotar el esfuerzo de conversar con ellos“, comentó.