¿Cuánto ganan los gerentes generales en Costa Rica y cuán alta es la brecha de género? Aquí la respuesta

El último informe del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS), publicado por la firma PwC este 28 de mayo, estimó el salario promedio de los gerentes generales locales en Costa Rica. Además, evidenció que persisten las brechas de género, incluso en los puestos de mayor responsabilidad de las empresas.

“Los datos sugieren una desigualdad salarial estructural”, indicó la firma, que también estimó promedios para puestos de jefaturas medias, profesionales, asistenciales, técnicos y operativos.

El estudio se basó en las respuestas de 437 empresas: una muestra que incluyó a compañías locales e internacionales; grandes, medianas y pequeñas.

Los salarios de gerentes generales no son iguales para hombres que para mujeres, según un reciente estudio de PwC. La brecha es de un 6,2% del promedio femenino. (Shutterstock)

Salarios gerenciales

Los salarios de los gerentes generales se quedan por debajo de los ¢4 millones en Costa Rica, según el estudio.

En el caso de los hombres, el promedio es de ¢3,94 millones; mientras que en el caso de las mujeres, alcanza los ¢3,71 millones.

La brecha entre unos y otros alcanza los ¢230.000 mensuales; es decir, un 6,27% de la remuneración femenina. Ni siquiera los puestos más altos logran escapar de las diferencias salariales por género.

Otras remuneraciones

La compañía consultora también determinó cuáles son los promedios salariales para jefaturas y puestos profesionales, asistenciales, técnicos y operativos.

La remuneración promedio:

Supera los ¢1,8 millones para jefaturas

Ronda los ¢1,3 millones para profesionales

Se aproxima a ¢700.000 para posiciones asistenciales y ¢800.000 para técnicos

Y cae por debajo de los ¢550.000 para operarios

En todos los casos, sin excepción, la remuneración promedio es más baja entre las mujeres que entre los hombres, siempre según el estudio.

Crecimiento reciente

El informe de PwC también determinó que los ajustes salariales se aplican en la mayoría de las empresas. Hasta un 86% de las firmas consultadas dijo haber aplicado aumentos en el primer semestre de 2026.

El ajuste promedio para posiciones ejecutivas fue de 3,9% entre abril de 2025 y abril de 2026; mientras que para el resto de los empleados, el promedio fue de un 2,3% en el primer semestre de este año y se estima un crecimiento adicional del 1,9% en la segunda mitad del período.

Victoria Scott, directora regional de Servicios de Compensación y Beneficios de PwC Interaméricas, explicó que el comportamiento ha sido similar en los últimos años.

Además, señaló que los profesionales son el bloque de trabajadores más dinámico salarialmente hablando (con un aumento promedio de 3% en el primer semestre), tomando en cuenta “el tipo de empresas que tenemos” y el perfil de colaboradores que buscan.

El salario promedio de los gerentes generales locales de las empresas en Costa Rica se estima en apenas unos $8.000 mensuales, según PwC. (Shutterstock/Shutterstock)

Más allá de los salarios

El estudio también documentó que las empresas costarricenses tienen elevados niveles de rotación. Se estimó una tasa de rotación del 23% para el primer semestre de 2026, y la tasa de renuncia se situó en un 14%.

Según Scott, los datos evidencian problemas de “fidelización” de las empresas con los empleados que contratan en Costa Rica que van más allá de las condiciones salariales.

Hasta un 54% de las personas que decidieron salir de sus empresas cobraban remuneraciones por encima de la mediana general; lo cual puede interpretarse como una falta de convencimiento que trasciende las matemáticas.

Una parte de las personas que rotan incluso abandona su empleo en los primeros tres meses de labores, un hecho que podría relacionarse con las condiciones más básicas del ambiente laboral, de sus liderazgos y de los beneficios que ofrece el puesto de empleo.

PwC concluyó su investigación con la premisa de que el salario no lo es todo para retener a los empleados costarricenses actualmente.

“Aquí hay un tema de la experiencia que tiene el colaborador”, subrayó Scott, quien considera que los empleadores necesitan rastrear mejor las causas de sus salidas para entender dónde están sus fugas evitables. “Pagar bien es necesario, pero no suficiente”, resumía la presentación con la que PwC presentó oficialmente su informe este jueves.