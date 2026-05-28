Economía y Política

¿Cuánto ganan los gerentes generales en Costa Rica y cuán alta es la brecha de género? Aquí la respuesta

El último informe del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS), publicado por PwC, determinó que el salario promedio de las mujeres en gerencias generales costarricenses es sensiblemente más bajo que el de los hombres

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El último informe del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS), publicado por la firma PwC este 28 de mayo, estimó el salario promedio de los gerentes generales locales en Costa Rica. Además, evidenció que persisten las brechas de género, incluso en los puestos de mayor responsabilidad de las empresas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
SalariosPwCEmpleiEmpresasSistema Empresarial de Información Salarial (SEIS)
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.