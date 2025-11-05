Economía y Política

Denuncias cruzadas: esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre el caso de director del OIJ, Randall Zúñiga

Las denuncias por delitos sexuales en contra del director del OIJ, Randall Zúñiga, desataron una tormenta judicial y política. Tres mujeres acusan al funcionario de delitos sexuales, pero él sostiene que es víctima de un montaje

Por Josué Alfaro

En menos de una semana, el caso del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, pasó de una primera denuncia a convertirse en un proceso de alto impacto judicial, político y mediático. Tres mujeres acusan al funcionario de delitos sexuales —dos de ellas por violación—, pero él sostiene que es víctima de un montaje alentado por personas interesadas en removerlo del cargo.








