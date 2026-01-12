Economía y Política

Desaceleración y riesgos acumulados: así pinta la economía tica para este 2026

La economía costarricense inicia el 2026 con señales de lentitud. Se prevén un menor crecimiento, un tipo de cambio estable y una inflación baja, en un año marcado por las elecciones, los rezagos de siempre y la creciente incertidumbre internacional

Por Josué Alfaro

La economía costarricense inicia el 2026 con señales claras de desaceleración, un entorno internacional más incierto y problemas estructurales que siguen sin resolverse. No se anticipa una crisis, pero sí un año de menor impulso, decisiones más cautelosas y riesgos que podrían recortar el crecimiento más allá de lo previsto.








