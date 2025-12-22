Economía y Política

Solidez macroeconómica, disparidad interna: el balance de Costa Rica al cierre de 2025

Costa Rica exhibe crecimiento por encima del promedio, inflación contenida y finanzas estables; pero el dinamismo se concentra en pocos sectores, el dólar deja ganadores y perdedores claros, y la economía interna sigue estancada

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Costa Rica cerrará el 2025 con una economía que luce ordenada en los indicadores macroeconómicos, pero con efectos desiguales en la vida de las personas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EconomíaTipo de cambioInflación
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.