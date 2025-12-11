Economía y Política

Le guste o no la gestión de Róger Madrigal, el nuevo gobierno tendrá que esperar un año si quiere cambiar al presidente del BCCR

Por Josué Alfaro

Quienquiera que gane las elecciones en 2026 llegará al poder con un límite inusual: durante su primer año no podrá nombrar a un nuevo presidente del Banco Central (BCCR), independientemente de si respalda o no la gestión del actual jerarca, Róger Madrigal.








