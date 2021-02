La estimación es que al cuatro trimestre del 2020 un 45,1% de las personas ocupadas en el país estaban en actividades informales que para efectos del INEC deben cumplir al menos una de tres características: no estar inscrita ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no tener un salario fijo, y negocios no constituidos bajo personerías jurídicas.