Diputados decidirán este lunes si levantan la inmunidad de Chaves: esto es lo que debe saber de cara a la inédita votación

La Fiscalía acusa a Rodrigo Chaves de pedir que parte de un contrato se destinara a un exasesor suyo. La votación marcará un precedente

Por Josué Alfaro

Por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa tendrá que decidir si un presidente pierde su inmunidad para enfrentar un juicio penal. El Congreso tendrá que decidir este lunes 22 de septiembre si Rodrigo Chaves puede ser procesado por el presunto delito de concusión.








