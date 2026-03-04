Economía y Política

¿Dónde es más caro y dónde es más barato alquilar casa en la GAM? Conozca los precios de este 2026

Alquilar en la GAM no cuesta lo mismo para todos. La ubicación define la mensualidad y la expansión de los edificios de apartamentos profundiza la segmentación territorial

Por Josué Alfaro

Los precios de los alquileres de casas o apartamentos pueden variar de forma abismal entre distritos separados por pocos kilómetros.








