Economía y Política

¿Dónde es más caro y dónde es más barato comprar casa en Costa Rica este 2026? Aquí está la respuesta

Los precios de la vivienda tradicional siguen elevados en el centro del país y surgen polos de desarrollo en cantones aledaños. En la periferia hay dos realidades: una de interés turístico y otra menos pujante

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

El mercado de la vivienda convencional en Costa Rica no se mueve de forma homogénea. Comprar casa no cuesta lo mismo —ni responde a las mismas reglas— según el cantón que se elija.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CasasMercado inmobiliarioBienes raícesViviendaEspecial Bienes Raíces 2026
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.