Economía y Política

Economía de Costa Rica crece 4,6% en julio, impulsada por las zonas francas, pero existen desafíos en sectores clave

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La producción nacional de Costa Rica, medida por la serie tendencia ciclo del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), registró un crecimiento interanual del 4,6% en julio de 2025, según el más reciente informe publicado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Este resultado consolida una racha de 32 meses consecutivos con un crecimiento superior al 4,0%, un hito no visto desde 2005.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IMAEzonas francas
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.