Vacaciones

El trabajador tiene derecho a dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas de trabajo continuo, o bien, a un día de vacaciones por cada mes laborado.

La suspensión deja sin efectos temporalmente el contrato de trabajo, pero no lo termina.

El artículo 153 del Código de Trabajo dispone expresamente que “no interrumpirán la continuidad del trabajo, (para efecto de acumular vacaciones) las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación inmediata del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con este.” Por continuidad de trabajo, debe entenderse la continuidad de la relación de trabajo y no la prestación efectiva del servicio.