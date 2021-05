“En consecuencia, no se puede afirmar que el criterio en este momento ya no surta efectos, y la toma de decisiones sobre este particular deberá realizarse atendiendo a los antecedentes que se encuentran vigentes y que plasman la posición reiterada de la Dirección General de Tributación sobre la aplicación del principio contable de realización en la determinación del diferencial cambiario”, indicaron