Economía y Política

El chavismo cambia de criterio pero no lo acepta: aquí hay tres ejemplos y la explicación del fenómeno

Es normal que los gobiernos caigan en contradicciones o que rectifiquen. Sin embargo, el chavismo opta por una estrategia distinta: no reconoce sus virajes como tales y culpa a sus adversarios de supuestos “cuentos” o “mentiras”. Cuánto pueda funcionar esa estrategia todavía está por verse

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Por Josué Alfaro
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Cambiar de opinión, abandonar una propuesta o incumplir una promesa no es excepcional en política. En cuestión de pocos días, sin embargo, el chavismo acumuló varios episodios de ese tipo y los enfrentó de una manera particular: cambió de posición, pero negando que se tratara de reconsideraciones y hasta culpando a sus opositores de que los virajes se vieran como tales.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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