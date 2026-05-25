Economía y Política

El crédito nuestro de cada día: el tico normalizó la deuda, pero no la culpa

Aunque el consumidor costarricense insiste en que el crédito se debe usar con cautela, la realidad cotidiana cuenta otra historia: el crédito, aunque le pesa, se ha vuelto parte central de su economía

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Por Josué Alfaro

Endeudarse dejó de ser un accidente financiero o una excepción para grandes compras en Costa Rica. Hoy, tres de cada cuatro ticos dicen tener al menos una deuda activa y cada vez más hogares usan el crédito para mantener su estilo de vida o llegar a fin de mes, no solo para comprar carro o casa.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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