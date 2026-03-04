Banco Central asegura que frenó una caída del tipo de cambio aún mayor y advierte que seguirá interviniendo

Para evitar una baja abrupta en el precio del dólar, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) adquirió $259,1 millones por estabilización en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) —plataforma donde participan entidades autorizadas bajo la supervisión del ente emisor— durante la última semana de febrero.

Esta intervención se dio en respuesta a un superávit de divisas en las ventanillas de los intermediarios cambiarios del sector privado, el cual alcanzó los $659 millones entre el 1.° y el 27 de febrero.

El precio del dólar ha caído ¢27 en dos meses. (Shutterstock/Shutterstock)

Esta cifra representa un salto considerable si se compara con el comportamiento de años anteriores, donde el promedio para el periodo 2023-2025 se ubicó en $455,86 millones.

Este exceso de dólares en ventanilla se tradujo rápidamente en mayores montos negociados dentro del Monex, haciéndose especialmente notorio entre el 19 y el 26 de febrero.

Ante este panorama, y tras realizar las valoraciones técnicas correspondientes, el Banco Central activó sus mecanismos de intervención y dominó las negociaciones en la plataforma, adquiriendo más del 73% del total de las divisas transadas en el mes.

Dólar en picada

La presión a la baja es evidente en el mercado. Desde el 1.º de enero —cuando el dólar cotizaba en ¢501,42—, la divisa estadounidense ha bajado ¢27, en menos de dos meses.

En este contexto, las operaciones de estabilización no fueron los únicos movimientos del ente emisor durante el mes.

Estas compras se sumaron a otras adquisiciones estratégicas en el acumulado de febrero, las cuales se desglosan de la siguiente manera:

Atención del Sector Público no Bancario (SPNB): Compras por $234,2 millones para cubrir requerimientos contemporáneos y futuros.

Compras por $234,2 millones para cubrir requerimientos contemporáneos y futuros. Blindaje financiero: Adquisiciones por $192,2 millones destinadas a mejorar las reservas del país.

Para los próximos meses la autoridad monetaria lanzó un mensaje de advertencia al mercado: continuará vigilante del desempeño cambiario.

El Banco Central confirmó que, “en caso de ser necesario, realizará compras adicionales de dólares para frenar fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio que resulten incoherentes con los fundamentos macroeconómicos de Costa Rica”.

Para la economista Roxana Morales, de la Universidad Nacional (UNA), existe una estrategia para fortalecer las reservas monetarias internacionales; por este motivo, el BCCR participa en el Monex realizando operaciones de compra o venta de divisas para atender sus requerimientos de flujo de caja y cumplir con sus objetivos de acumulación de activos externos.

Por su parte, los expertos del mercado señalan razones estructurales detrás de esta sobreoferta.

Entre los factores que están incidiendo para que el dólar baje se destacan el crecimiento de las zonas francas mediante la Inversión Extranjera Directa (IED) y la temporada alta de turismo aseguró Pablo González, gestor junior de portafolios de Grupo Financiero Mercado de Valores.