Banco Central asegura que frenó una caída del tipo de cambio aún mayor y advierte que seguirá interviniendo

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Para evitar una baja abrupta en el precio del dólar, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) adquirió $259,1 millones por estabilización en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) —plataforma donde participan entidades autorizadas bajo la supervisión del ente emisor— durante la última semana de febrero.








