“Con independencia de que yo pueda decirle a usted si tenemos o no garantía de que vamos a poder ganar este proceso, me parece que ya el hecho de participar es una buena cosa para una institución como el BID, el que no haya participación de otros candidatos puede restarle fuerza”, agregó la expresidenta costarricense en entrevista con EF, el pasado 22 de junio.