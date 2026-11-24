El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció que tiene abierto un concurso para un puesto profesional con un salario de ¢1.430.288 por mes.

Según la información disponible, se trata de una plaza interina para la Dirección de Espectro Radioeléctrico y Redes de Telecomunicaciones del Micitt.

Se trata del concurso externo 07-2026 del Viceministerio de Telecomunicaciones, en el que se requiere un Profesional en Telecomunicaciones (Especialidad Redes) para la plaza N° 356237 que se ocupará hasta el 30 de abril de 2029 o hasta el regreso de la persona titular.

Los requisitos que se solicitan incluyen:

—Licenciatura o superior en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en telemática, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas de información, computación, informática, computadores o ciencias de la computación.

—La persona debe estar incorporada al colegio profesional correspondiente y habilitada para el ejercicio de la profesión y estar al día en el pago de las cuotas.

—También debe contar con un mínimo de 12 meses de experiencia en actividades laborales relacionadas con el desempeño de la profesión.

La entidad indicó que el horario laboral es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., la plaza se encuentra bajo el régimen exclusivo de Servicio Civil y cuenta con beneficios como la Asociación Solidarista.

La plaza es interina y se ocupará hasta el 30 de abril de 2029 o al regreso de la persona titular.

¿Qué debe presentar?

Para concursar, la persona deberá presentar:

—Formulario de oferta de servicios firmado digitalmente o de forma ológrafa.

—Cédula de identidad actualizada.

—Título de bachillerato en educación media.

—Título de licenciatura o superior en ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en telemática, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas de información, ingeniería en sistemas de computación, ingeniería en informática, ingeniería en computadores o ciencias de la computación.

—Certificación de estar al día con las obligaciones del Colegio Profesional.

—Certificación o constancia de experiencia profesional que indique: nombre de la organización; nombre completo, cargo y firma de la autoridad que certifica; nombre completo y número de cédula de identidad del interesado; nombre del cargo o de los puestos desempeñados, fecha exacta de ingreso y de salida (formato: rige y vence) del cargo o de los puestos desempeñados, jornada laboral y detalle de las funciones desempeñadas, indicando los períodos en que fueron realizadas (fecha de inicio y fecha final).

—En caso de contar con experiencia profesional en el sector de telecomunicaciones o redes de computadoras, se debe especificar el tiempo laborado; de no ser factible obtener la constancia o certificación de experiencia laboral por alguna situación excepcional, los oferentes podrán presentar una declaración jurada ante un notario público que contenga el detalle de la información requerida para la certificación o constancia de experiencia profesional.

—Certificación de Cisco Certified Network Associate (CCNA) vigente o certificación equivalente en administración y soporte de redes.

Los documentos solicitados deben enviarse identificándolos con el número, tipo de documento y nombre del oferente. Por ejemplo: 1. formulario José XX, 2. cédula José XX, 3. título de educación media José XX, 4.1 título de licenciado José XX, 4.2 título de maestría José XX, etc.

Todo documento adicional a los requisitos establecidos del 1 al 7 no será considerado ni formará parte del expediente del concurso.

Periodo de prueba y fecha para enviar documentos

El Micitt indicó que de conformidad con el manual de procedimiento para llenar plazas en el Viceministerio de Telecomunicaciones, el nombramiento (nuevo ingreso o no) y traslado para profesionales y técnicos nombrados en propiedad estarán sujetos a un periodo de prueba de hasta tres meses.

Las personas pueden encontrar la información en el sitio web del Micitt y deberán enviar la documentación al correo electrónico reclutamientotelecom@micitt.go.cr con el asunto: “Concurso Externo 07-2026 nombre de oferente”.

Este concurso tiene como fecha máxima para la recepción de la documentación este próximo viernes 27 de noviembre a las 4:00 p. m.