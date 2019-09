“A finales de agosto el ICD y el Ministerio de Hacienda enviaron a la Unión de Cámaras las certificaciones que exige la ley, mientras tanto, muchos presidentes de las empresas no tramitaron su firma digital ante la incertidumbre e inseguridad jurídica. Cualquier persona que tenga una sociedad, por seguridad de la información relevante y sensible que se debía entregar, no estaba dispuesto a remitir dicha información sino existían esas certificaciones”, aclaró Álvaro Sáenz, vicepresidente de Uccaep, en un comunicado.