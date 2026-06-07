Economía y Política

¿En cuáles carreras cuesta más y en cuáles cuesta menos encontrar trabajo en Costa Rica? Tenemos los datos de 140 profesiones

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Por Josué Alfaro

La última Radiografía Laboral elaborada por el Conare, con base en la experiencia de graduados de universidades públicas y privadas, permitió determinar a cuáles profesionales les cuesta más y a cuáles les cuesta menos insertarse en el mercado laboral.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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