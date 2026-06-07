¿En cuáles carreras cuesta más y en cuáles cuesta menos encontrar trabajo en Costa Rica? Tenemos los datos de 140 profesiones

La última Radiografía Laboral elaborada por el Conare, con base en la experiencia de graduados de universidades públicas y privadas, permitió determinar a cuáles profesionales les cuesta más y a cuáles les cuesta menos insertarse en el mercado laboral.

Educación para adultos, proveeduría e historia son las carreras cuyos graduados registran una mayor dificultad para insertarse en el mercado laboral. En cambio, ciencias actuariales, microbiología y optometría, las que menos.

Los resultados se desprenden de la última Radiografía Laboral elaborada por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLaP), del Consejo Nacional de Rectores (Conare).

El estudio se basó en las respuestas de 14.000 estudiantes de universidades públicas y privadas que se graduaron entre 2020 y 2022; es decir, que llevan entre cuatro y seis años dentro del mercado laboral.

En este artículo, le mostramos cuáles son las carreras donde más estudiantes registran problemas para encontrar trabajo y donde pasa todo lo contrario.

El acceso al empleo no siempre garantiza condiciones laborales óptimas. Conare encontró que un 55% de la población entrevistada que se graduó entre 2020 y 2022 actualmente busca otro trabajo con mejores características. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La metodología

Para realizar esta nota, EF dividió en tres grupos a la población graduada que consultó el estudio, según el grado de dificultad que enfrentaron para conseguir trabajo después de graduarse.

Las divisiones realizadas fueron las siguientes:

Dificultad baja: graduados que tardaron menos de seis meses en encontrar trabajo

graduados que tardaron menos de seis meses en encontrar trabajo Dificultad media: graduados que tardaron entre seis meses y dos años

graduados que tardaron entre seis meses y dos años Dificultad alta: graduados que tardaron más de dos años o que todavía no encontraban empleo

Más dificultad

Las 15 profesiones donde los graduados registran mayores niveles de dificultad para conseguir empleo fueron educación de adultos, proveeduría, historia, enseñanza de psicología, estudios de género y literatura y lingüística en español.

En todas ellas, la proporción de personas que tardaron dos años o más en conseguir trabajo superó el 75%.

Hubo otras 40 disciplinas donde más del 50% de los graduados se enfrentaron a la misma dificultad. Entre ellas, promoción de la salud, antropología, criminología, filosofía, trabajo social, derecho y relaciones internacionales.

Más facilidad

En el extremo contrario, hubo dos carreras donde el 100% de los graduados consultados dijo haber encontrado trabajo en los primeros seis meses de búsqueda: ciencias actuariales y microbiología.

Además, hubo otras 10 disciplinas donde más del 70% de los graduados dijo haber experimentado la misma situación.

Esas carreras fueron optometría, odontología, estadística, ingeniería en computadores, farmacia, ciencias de la computación, medicina, veterinaria, audiología y terapia respiratoria.

En total, solo se contabilizan 30 carreras donde los niveles de “baja dificultad” superan el 50%.

Disciplinas óptimas

El Conare también realizó un análisis más detallado y determinó seis profesiones con indicadores “óptimos”: empleabilidad del 100%, sin subempleo y con total relación laboral-estudios.

Ellas fueron ciencias actuariales, estadística, optometría, producción animal, evaluación educativa y terapia ocupacional. En estos oficios, las personas tienen trabajo, trabajan haciendo lo que aprendieron y trabajan en las jornadas que desearían.

Por área de conocimiento, explicó el coordinador del OLaP, Olman Madrigal, los graduados de computación, ingeniería y ciencias de la salud son los que suelen insertarse más rápidamente al mercado laboral; mientras que los de ciencias sociales, derecho y educación tardan “un poco más”.

Aún así, encontrar trabajo rápido puede ser engañoso, según los realizadores del estudio. Hasta un 55% de las personas con trabajo dicen que quisieran cambiar de puesto para encontrar mejores condiciones.

Hay carreras como Ciencias Actuariales y Estadística que tienen los mejores niveles de empleabilidad en los últimos estudios realizados por el Conare. (MAYELA LOPEZ)

Los datos completos