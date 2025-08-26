¿En el este o el oeste de la GAM? Vea dónde le cuesta menos alquilar casa

Alquilar vivienda es cada vez más caro en Costa Rica; sin embargo, los precios varían sustancialmente dependiendo de cada territorio. En la Gran Área Metropolitana (GAM), por ejemplo, los precios promedio del alquiler no son los mismos en el este que en el oeste de ese centro urbano.

Hay múltiples factores que inciden en los precios de alquiler de cada zona. Algunos tienen que ver con cuestiones socioeconómicos de los territorios como la seguridad, la economía o la disponibilidad de servicios; mientras que otros se relacionan con las condiciones del mercado inmobiliario en sí mismo, como los inmuebles disponibles en la zona y la demanda de los mismos. Todo ello se conjuga para hacer que los precios dentro de un sitio suban o bajen en comparación con los de otros.

En este artículo, le mostramos cuáles cantones son los más caros y los más baratos para alquilar casa en el centro del país. ¿Es más barato al este o al oeste de la GAM?

Los precios más altos para comprar casa en la GAM se encuentran en el cantón central de San José y zonas aledañas como Santa Ana o Escazú. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Oferta accesible

Si tomamos como referencia los precios promedio de alquiler de casas convencionales del sitio encuentra24.com, entonces podemos observar una tendencia. Hay una mayor probabilidad de encontrar precios bajos en hacia el este de San José que hacia el oeste.

El precio promedio del alquiler mensual en Cartago es de $5,99 por metro cuadrado, en Tibás de es de $6,02, en Desamparados es de $6,61 y en Montes de Oca es de $6,91.

Esto representa costos de entre $599 y $691 por casas de 100 metros cuadrados (m²); es decir, de entre ¢305.000 y unos ¢352.000 al tipo de cambio actual.

En cambio, los números de cantones como Atenas y Alajuela, al borde del oeste, suben por encima de los $7,25 por metro cuadrado; mientras que en sitios más cercanos a la capital como Mora, Santa Ana, Belén, Flores o Escazú las cifras van de los $7,68 en adelante.

Esto implica subidas importantes. Por ejemplo, en Escazú y Santa Ana los precios promedio de alquiler de casas son de $9,81 y $8,69 por metro cuadrado; es decir, precios de ¢500.000 y ¢443.000 por 100 m².

En el propio cantón central de San José, el precio promedio de alquiler de casas convencionales es de $9,64 por metro cuadrado. Esto es unos ¢490.000 por 100 m², aproximadamente.

En el este de la GAM también hay sitios con precios altos de alquiler; sin embargo, no se comparan con los números más significativos del oeste.

El mayor registro hacia el este es el de El Guarco ($7,88 por m²), seguido de La Unión ($7,85) y Curridabat ($7,55), que colinda con la capital.

Los promedios de encuentra24.com se basan en las 1.762 ofertas de casas para alquiler que estaba disponibles en la plataforma hasta este 23 de agosto. Dicha oferta contempla casas nuevas y viejas, lujosas y no lujosas, por igual.

¿Y los apartamentos?

En cuanto a los alquileres de apartamentos, la mayoría de la oferta de este tipo de inmuebles se concentra en el anillo central de la GAM y los precios suelen ser más altos que para alquilar casas convencionales.

De 50 distritos analizados en esa región, el precio superaba los $10 por m² en 36 territorios y, en San José, solo Hatillo y San Francisco de Dos Ríos disponen de costos ligeramente inferiores ($9,64 y $9,12, respectivamente).

Esto es normal en el caso de los apartamentos porque suelen ser inmuebles más pequeños y cuyas mediciones no contemplan áreas compartidas como piscinas, gimnasios, salones y otros espacios que suelen existir en torres o pequeños condominios.

Cerca del cantón central de San José, los precios solo caen por debajo de $10 por m² en distritos como Desamparados, Guadalupe o San Vicente de Moravia: todos ubicados hacia el este. Un poco más lejos, en la misma dirección, también caen por debajo de esa cifra en San Diego de La Unión y en el distrito Oriental de Cartago.

Para encontrar precios menores a $10 por m² en el oeste de la capital, hay que desplazarse hasta sitios en Alajuela como Río Segundo, Guácima, Garita, Turrúcares o el distrito central de ese cantón.

Los precios promedio más altos para alquilar apartamentos en la GAM, como era esperable, se encuentran en los distritos de Mata Redonda (La Sabana) y de El Carmen (donde se encuentra Barrio Escalante), ambos en San José. En ellos se cobran promedios de $18.12 y $17,3, respectivamente.

Esto implica que, para alquilar un apartamento de solo 60 m², hay que invertir ¢555.000 y ¢530.000, en cada caso.

Todos estos montos también se basan en los datos de la plataforma encuentra24.com, en la cual se alojan 2.641 anuncios de apartamentos.

Melizandro Quirós, director del Centro de Estudio del Negocio Financiero e Inmobiliario (Cenfi), explicó recientemente en entrevista con EF que los edificios de apartamentos se concentran principalmente en el centro de la GAM por un fenómeno de falta de suelos para construir. Ese factor hace los terrenos demasiado caros para desarrollar casas pequeñas y los hace más susceptibles a convertirse en grandes edificios para negocios o viviendas verticales.

La oferta de apartamentos en la GAM se concentra en las ciudades del anillo central, en donde empiezan a surgir con más fuerza este tipo de desarrollos. (Shutterstock)

El mercado

El mercado del alquiler está bien delimitado en Costa Rica.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país hay 1,8 millones de viviendas, de las cuales un 19% son casas o apartamentos alquilados.

Los datos constan en la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cual también señala que más de un millón de personas vive en esos inmuebles.

A su vez, se sabe que el mercado del alquiler de vivienda y sus precios van en aumento.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), también medido por el INEC, los precios del alquiler de vivienda a nivel nacional han crecido casi un 30% desde mediados de 2015 y cerca de un 20% solo en los últimos cinco años, a pesar de la pandemia.