Economía y Política

¿En qué casos no es posible que una empresa modifique sus condiciones de teletrabajo?

Los cambios que puedan implementar las empresas en el teletrabajo dependen de varios factores y normas legales; hay una excepción, pero incluso ahí las firmas tienen opciones

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Para muchas personas el teletrabajo es una modalidad de empleo que sufrió pocas modificaciones en los años recientes. Pero para algunas hubo cambios.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
teletrabajotrabajo híbridoINECBDS AsesoresBaker Tilly
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.