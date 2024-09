¿Llegó el fin del teletrabajo? ¿En cuáles actividades y ocupaciones en Costa Rica bajó o subió la cantidad de personas en empleos remotos? Revise los datos

El 80% de los ejecutivos de las firmas creen que el retorno completo a la oficina se dará en los próximos tres años, según los resultados de un estudio de KPMG publicados la semana anterior en EE. UU.

Amazon causó envidia entre los gerentes de las grandes corporaciones y miedo entre los trabajadores con su memorando que llama a sus colaboradores a regresar a tiempo completo. ¿Así acaba el trabajo remoto?

Después del confinamiento hubo una tregua. Pero algunas firmas en EE. UU. decidieron el regreso completo pese a las resistencias, como United Parcel Service y Goldman Sachs. Algunas empresas, como Grindr y Farmers Group, incluso enfrentaron la renuncia de parte de su planilla cuando llamaron al trabajo presencial de dos o tres días, relata The Wall Street Journal. Ahora el 80% de los ejecutivos esperan el retorno en tres años, publicó KPMG la semana pasada.

¿Qué cambió el panorama?

Las dificultades del mercado laboral, los problemas para que los colaboradores aprendan nuevas funciones y dificultades en productividad, integración, compromiso y cumplimiento, pese a los beneficios en bienestar, el impulso al comercio electrónico, el auge de nuevos destinos residenciales y la reducción de los costos operativos.

En Costa Rica

Antes de 2020 el teletrabajo era un beneficio incluido en los paquetes de contratación de las firmas multinacionales y una modalidad que se abría espacio en otras compañías de la mano de la Ley para Regular el Teletrabajo (N° 9738) de 2019.

Para el 2021 un poco más de 200.000 personas estaban en teletrabajo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Era el momento de la recuperación económica. Para ese momento, casi 50.000 habían dejado de realizar teletrabajo.

La evolución no es lineal, sin embargo. La llegada de más compañías multinacionales, por ejemplo, le dio un leve impulso al trabajo remoto desde 2022 y, en particular, con la modalidad híbrida, como vimos a mediados de 2023.

¿Hay algunos grupos, en particular, donde disminuyó?

El teletrabajo disminuyó entre los colaboradores de 15 a 24 años y de más de 60; entre quienes tienen secundaria completa o incompleta; los que tenían teletrabajo a tiempo completo y en actividades como agro, manufactura, enseñanza, salud, sector público y puestos técnicos y ejecutivos. Vea el gráfico.

¿Qué sucederá en el futuro?

¿Cómo se alinean las parejas que viven y trabajan juntas?

(Contenido comercial)

La convivencia tiene diferentes combinaciones para alcanzar la plenitud en su núcleo.

La cifra

El Registro de Accionistas es una obligación anual cuya declaración se presenta en abril de cada año, excepto en este 2024 (del 1.° al 31 de octubre próximos).

2%

de los ingresos brutos de la persona jurídica, con un mínimo de 3 y un máximo de 100 salarios base, es la multa por incumplimiento, advirtió Grant Thornton.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: deudas con la Caja

Varios colegios profesionales y trabajadores independientes presentaron el proyecto de Ley Iniciativa 3835 para buscar una segunda prórroga y acogerse a la condonación de deudas ante la Caja Costarricense del Seguro Social.

La gestión responde a que hay inconvenientes en la Caja que retrasaron e impidieron que muchos regularizaran la situación. Es el caso de 500.000 trabajadores, incluyendo 180.000 profesionales.

Hasta el 30 de junio de 2024, la Caja recibió más de 20.673 solicitudes de condonación por más de ¢100.387 millones.

En el mundo: ¿a qué se dedica el diseñador del iPhone?

Cinco años después de dejar Apple en la cima de su carrera, Jony Ive, el diseñador del iPhone, forja una nueva vida en San Francisco

Sus elegantes diseños y empaques impregnaron todo. Ive pasó de un diseñador industrial poco común a una celebridad, copresidente de la Gala del Met y colaborador del director de Star Wars: El Despertar de la Fuerza con un nuevo sable de luz .

Cuando dejó Apple en 2019 para fundar su propia firma de diseño LoveFrom, Ive prácticamente desapareció y en Silicon Valley se preguntan qué está tramando, cuenta The New York Times.

En ciencia: ¿cómo la IA escribe software?

La inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos lingüísticos modelan el lenguaje en una computadora y el desarrollo de las aplicaciones. Antes era a mano.

Ahora se generan automáticamente, para lo cual se entrenan las redes neuronales. Con una ventaja: la red neuronal puede inventar características útiles.

Los valores se fijan de tal manera que las palabras con asociaciones parecidas tienen incrustaciones matemáticamente similares, explica Quanta Magazine.

