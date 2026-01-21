Encuesta CIEP: A dos semanas de las elecciones 2026 en Costa Rica, así son quienes quedan indecisos

A tan solo dos semanas de las elecciones del 1 de febrero, la incertidumbre persiste en una porción significativa del electorado costarricense. Según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), un 32% de las personas que manifiestan su intención de asistir a las urnas aún no ha decidido su voto.

El estudio, realizado entre el 12 y el 16 de enero, detalla que este grupo tiene la capacidad de alterar la tendencia electoral actual, la cual favorece mayoritariamente al oficialismo.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha capitalizado la reducción de la incertidumbre con un crecimiento cuantificable. Su candidata, Laura Fernández, aumentó su intención de voto en 10 puntos porcentuales respecto a la medición de diciembre, pasando de un 30% a un 40%. El informe del CIEP señala explícitamente que el caudal oficialista, lejos de estancarse por las críticas, está logrando atraer a los indecisos para nutrir este repunte.

Este movimiento deja la cifra de indecisión en un 32%, bajando desde el 48% registrado en diciembre.

Radiografía del votante indeciso

El análisis sociodemográfico elaborado por el CIEP identifica rasgos claros en este segmento de la población. El perfil de los indecisos está conformado mayoritariamente por mujeres y personas jóvenes.

En cuanto al nivel educativo y ubicación geográfica, la indecisión prevalece entre ciudadanos con solo educación primaria y habitantes de las provincias de Limón y Guanacaste. Asimismo, el estudio señala que este grupo incluye una proporción importante de personas que no expresan ninguna creencia religiosa.

El comportamiento de este bloque electoral sugiere que el panorama podría definirse en el último momento. Según los datos del CIEP, casi un tercio de las personas indecisas afirma que tomará su decisión el mismo domingo de las elecciones.

La incertidumbre es aún más profunda en la elección de diputaciones. Mientras que para la presidencia la indecisión se sitúa en el 32%, para las candidaturas legislativas la cifra asciende al 46%.

Aunque el Partido Pueblo Soberano ha logrado atraer a un grupo importante de indecisos recientemente, la participación real de este segmento sigue siendo una incógnita. Ronald Alfaro, coordinador del estudio, explicó al Semanario Universidad que es incierto qué parte del grupo de indecisos acudirá finalmente a votar.

El investigador advierte que, en el terreno descrito por la encuesta, la abstención electoral podría jugar a favor de la candidata oficialista Laura Fernández, quien ya toca el 40% de intención de voto, una cifra que podría consolidarse o crecer ante una baja participación.

