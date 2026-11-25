Laura Fernández cerró los primeros seis meses de su mandato con una popularidad que continúa en niveles de popularidad elevados, según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR).

El 60% de los costarricenses dice valorar positivamente la gestión de la mandataria, 4 puntos menos que en septiembre pasado, cerca del margen de error. En contraposición, 25% le pone una nota negativa y un 15% se declara neutral.

Los resultados son positivos para Fernández y su gobierno; sin embargo, el estudio también permite distinguir una señal de desgaste y otra de alerta. El apoyo a Fernández es menor al que tuvo Rodrigo Chaves en el mismo momento de su gestión y la evaluación ciudadana de la economía —que el gobierno ha promocionado como uno de sus principales éxitos— ahora es mayoritariamente negativa.

El apoyo que recibe Fernández es 8 puntos porcentuales inferior al que tuvo Chaves en noviembre de 2022 (68%) y su rechazo es 11 puntos superior al del expresidente (14%).

En cuanto a la valoración económica, el número de costarricenses que califica la situación económica de “mala” o “muy mala” pasó de un 35% a un 51% desde mayo, cuando Fernández asumió sus funciones.

El dato llega después de noticias sobre desaceleración económica, caídas en la recaudación del Estado, recortes presupuestarios por parte del Gobierno y niveles de empleo que acumulan meses sin mayor crecimiento.

La última encuesta del CIEP se publicó este 25 de noviembre y se basó en 1.000 entrevistas que se realizaron entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, para un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

A pesar de que los datos siguen siendo positivos, el respaldo del que goza Laura Fernández es 8 puntos menor del que tenía Rodrigo Chaves en el mismo punto de su gestión y su rechazo, 11 puntos superior. (Jose Cordero/José Cordero)

Problemas de seguridad

La valoración negativa de la economía es la principal novedad de la encuesta; sin embargo, el principal problema del país para los costarricenses encuestados por el CIEP continúa siendo la inseguridad ciudadana. Así lo indicó un 40% de los encuestados.

Un 45% de la población, además, considera que la seguridad ha empeorado en los últimos 12 meses frente a un 35% dice ver una mejoría.

El estudio, sin embargo, todavía no mide el impacto que pudo haber tenido el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, denunciante de supuestos casos de narcotráfico, quien fue atacado a balazos a mediados de este mes de noviembre.

En ese grupo que percibe una mejoría podría haber incidido la inauguración y puesta en marcha del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) que, según el estudio, es vista como una herramienta de peso por la mayoría de la población. Un 75,5% de los hombres y un 68,3% de las mujeres opinan que la nueva ampliación carcelaria podría reducir “mucho” o “algo” la inseguridad que se vive en el país.

Pese a ello, el estudio también señala que más de la mitad de la población tiene poca (29,9%) o ninguna (24,9%) confianza en que el gobierno de Laura Fernández podrá resolver el principal problema que vive Costa Rica, independientemente del que cada uno haya mencionado.

En medio del clima de insatisfacción económica y de seguridad ciudadana expresado por altos porcentajes de la población, el CIEP también identificó que solo una minoría de la población dice haber participado en marchas o protestas para rechazar o apoyar una decisión política en los últimos 12 meses. Solo un 8,7% aseguró haberlo hecho.

No obstante, consultados sobre si estarían dispuestos a sumarse en el futuro a nuevos movimientos sociales, un 34,9% de los encuestados dijo que estaría “muy dispuesto” a hacerlo y un 22,2%, “algo dispuesto”.