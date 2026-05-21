Economía y Política

¿Es legal la comercialización de los datos biométricos personales que hace el TSE? Esto resolvió la agencia Prodhab

El TSE comercializa los datos biométricos personales desde hace alrededor de 10 años a través del Sistema de Verificación de la Identidad que usan cadenas comerciales y entidades financieras

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Por Carlos Cordero Pérez

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) ordenó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitar el consentimiento informado de los ciudadanos de Costa Rica para usar sus datos biométricos personales en la comercialización del Sistema de Verificación de la Identidad (VID).








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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