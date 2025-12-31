Especiales EF 2025: Repase los análisis y reportajes que definieron el año

A lo largo de cada año, El Financiero desarrolla una serie de especiales periodísticos dedicados a analizar tendencias, fenómenos emergentes y temas de alto interés para los lectores.

Son trabajos que van más allá del hecho noticioso del día y buscan explicar el contexto, las causas y las posibles implicaciones de asuntos clave en la economía, educación, negocios, tecnología y otros.

En cada uno de estos especiales, nos aseguramos de identificar los puntos más relevantes de cada tema, contrastar datos, consultar a especialistas y ofrecer un análisis profundo y accesible, con el objetivo de brindar información de calidad que ayude a comprender mejor la realidad y tomar decisiones informadas.

Con el cierre de 2025 y el inicio de un nuevo año cada vez más cerca, le presentamos una recapitulación de los especiales que desarrollamos a lo largo de este periodo.

Recuerde que, si usted aún no forma parte de la comunidad de miles de suscriptores de El Financiero, puede aprovechar esta oferta especial con 70% de descuento.

Viviendas 2025, comprar o alquilar en Costa Rica

Concluir cuál es el apartamento o casa ideales para alquilar no es una decisión fácil ni mucho menos rápida; conlleva un arduo proceso de comparación de precios, observación de las zonas donde se encuentran y detenerse a analizar si se alinea con las posibilidades y necesidades propias.

Para ayudarle a facilitar este camino, el inicio del año que está por terminar llegó con una serie de cuatro notas como guía. En ellas, se examinaron las zonas con precios más altos y bajos del momento.

El especial también comparó los precios promedio de alquiler en 28 cantones y dejó varios hallazgos, como que el costo de alquilar un apartamento puede llegar a duplicar el de una casa convencional.

Estos y otros datos clave se recopilaron en una entrega pensada para ofrecer una visión integral del mercado de alquiler de vivienda en Costa Rica.

Grandes inversiones llegan a Guanacaste, pero los retos se amplifican

Como parte del mes de reconocimiento a la Anexión del Partido de Nicoya, EF desarrolló en julio un trabajo que realza varios puntos de esta provincia.

Para atender la curiosidad de aquellos entusiastas de los hoteles, una crónica narró a detalle la realidad de hospedarse en el Waldorf Astoria de Costa Rica. Una noche en este segmento del ultralujo, ubicado en Punta Cacique, puede costarle hasta $12.000. ¿Realmente vale la pena?

Por otro lado, Liberia se consolida como un punto estratégico para empresas y emprendimientos que buscan aprovechar el auge de inversión en Guanacaste.

Para descubrir qué hay detrás, repasamos las oportunidades que abre este dinamismo, impulsado inicialmente por el turismo, así como los desafíos que lo acompañan en un contexto donde el interés empresarial comienza a extenderse a otras actividades económicas.

Por otro lado, conversamos con César Jaramillo, gerente de Coriport, sobre las estrategias para atraer nuevos flujos de turistas, la puesta en marcha de la nueva terminal de vuelos privados y el papel que desempeña el aeropuerto de Liberia en el comercio exterior del país.

Otro foco fue la Ruta 21 y el puente de Guardia como dos de los principales obstáculos para el desarrollo económico de Guanacaste. Si se pregunta las razones, le respondemos con un análisis sobre cómo las limitaciones que causan afectan la movilidad de la zona.

Además, este especial contó la historia de la Finca La Josefina, un emprendimiento familiar ubicado en Liberia que pasó de la ganadería lechera a la producción de carne wagyū de alta gama.

Guanacaste atraviesa un ‘boom’ de inversión que implica oportunidades y desafíos a analizar con lupa. (Shutterstock)

Aniversario 30 años de El Financiero

Con motivo de su 30 aniversario, El Financiero publicó un especial compuesto por reportajes que revisaron de dónde viene Costa Rica y los principales retos que marcarán su futuro económico, social y político.

La serie abordó temas clave como infraestructura, sostenibilidad ambiental, democracia, mercado laboral, pensiones, envejecimiento poblacional, sistema financiero, turismo y avances tecnológicos, así como la transformación y brechas de la economía en las últimas tres décadas.

También incluyó reflexiones sobre el rol de la prensa y de este medio en la vida democrática del país, además de su compromiso con un periodismo riguroso, independiente y orientado a explicar los desafíos que definirán el rumbo del país en los próximos años.

Cómo la IA transforma a Costa Rica

La Inteligencia Artificial (IA) se convirtió en un punto de inflexión para Costa Rica, por lo que investigamos el nivel de preparación del país frente a esta transformación tecnológica.

A través de reportajes, entrevistas y análisis exploramos el impacto de la IA en los sectores de banca, seguros, salud, educación, mercadeo, justicia y mercado laboral, así como los dilemas éticos, democráticos y regulatorios que plantea su adopción acelerada.

Con esto, se evidencian las oportunidades que abre la tecnología para mejorar la productividad y la competitividad del país, así como los riesgos y desafíos pendientes, en un contexto donde empresas, instituciones y profesionales incorporan esta herramienta a sus procesos cotidianos.

Venta de Fifco a Heineken

La cobertura dio seguimiento a la venta de la mayoría de los negocios de bebidas de Florida Ice and Farm Company (Fifco) a Heineken, la transacción empresarial más grande del año en Centroamérica, pactada por $3.250 millones.

Con este contenido, explicamos las razones estratégicas detrás del acuerdo, los trámites regulatorios necesarios para su aprobación, el papel de los accionistas y las implicaciones financieras y bursátiles para la empresa costarricense.

El trabajo periodístico incluyó entrevistas con ejecutivos de ambas compañías, un repaso por el desempeño financiero previo a la operación, el comportamiento de la acción tras el anuncio y los escenarios posibles en caso de que la compraventa no se concrete, así como una mirada a lo que este movimiento podría significar para el futuro de Fifco y del sector de bebidas en el país.

Rolando Carvajal, director general de Fifco, conversó con El Financiero sobre los detalles de la venta accionaria a Heineken. (Alonso Tenorio y Lilly Arce)

Colegios 2026

Desarrollamos la acostumbrada radiografía anual con detalles sobre el desempeño de los centros educativos en las pruebas de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA) junto con un análisis de sus costos, becas y capacidad de matrícula.

El producto permitió comparar resultados académicos entre colegios públicos, privados y subvencionados, así como dimensionar las brechas de rendimiento y acceso que persisten en el sistema educativo.

El especial también brindó herramientas prácticas para las familias, como guías para elegir colegio, reportajes sobre metodologías educativas, educación bilingüe e internacional, y una revisión de si pagar más se traduce, o no, en mejores resultados de admisión con el fin de apoyar decisiones informadas sobre la educación secundaria en el país.

Autos 2025

Esta cobertura automotriz ofreció una mirada integral al mercado de vehículos en Costa Rica, desde sus cifras clave y cambios en el comportamiento del consumidor hasta las tendencias que están redefiniendo la compra de carros.

Los reportajes abordaron la expansión de los SUV, el retroceso de los sedanes, el auge de los vehículos eléctricos y la creciente presencia de marcas, especialmente de origen chino, que amplificaron la oferta y presionaron los precios.

Además, se incluyeron guías prácticas para quienes evalúan adquirir un automóvil nuevo o usado, así como análisis de opciones accesibles y modelos de alta gama que permiten dimensionar hacia dónde se mueve un mercado cada vez más diverso.

Universidades 2025

La serie sobre universidades puso la lupa sobre quiénes se gradúan en Costa Rica, en qué carreras y desde qué territorios.

A partir del procesamiento de miles de títulos de grado y posgrado, los reportajes revelaron a qué edad salen los estudiantes de la universidad, cómo persisten fuertes brechas de género en disciplinas específicas y de qué manera el lugar de origen influye en las oportunidades académicas.

La cobertura también evidenció las desigualdades regionales de la formación universitaria, especialmente en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM); la concentración tanto de diplomas como de empleo en la Región Central y el estancamiento del país frente a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este repaso por los especiales de 2025 reafirma nuestra misión de entregarle valor más allá del dato inmediato. De cara a 2026, El Financiero renueva su compromiso de analizar con rigor los fenómenos que mueven a Costa Rica. Le invitamos a explorar el archivo digital completo de estos especiales y a acompañarnos en el análisis de los retos económicos y empresariales que traerá el nuevo año.

