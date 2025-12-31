Economía y Política

Especiales EF 2025: Repase los análisis y reportajes que definieron el año

Desde el mercado de viviendas, automotriz y la inteligencia artificial hasta la histórica venta accionaria de Fifco, recapitulamos las entregas especiales de los eventos que marcaron a Costa Rica durante 2025

EscucharEscuchar
Por Marcia Solano Miller

A lo largo de cada año, El Financiero desarrolla una serie de especiales periodísticos dedicados a analizar tendencias, fenómenos emergentes y temas de alto interés para los lectores.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaEl Financiero2025especiales
Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.