Especial de autos 2025: lo que necesita saber sobre el mercado de vehículos

¿Está pensando en comprar un carro o cambiar el que ya tiene? ‘EF’ publicó una serie de reportajes que pretenden ayudarle a comprender el mercado de automóviles costarricense. Aquí puede verlos todos.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo

Costa Rica es una nación con un fuerte carrocentrismo. Esto, para bien y para mal, ha puesto al mercado automotriz cerca del corazón de las dinámicas socioeconómicas del país. Por eso, en El Financiero nos pusimos la tarea de mapear cómo se mueve este sector en una sociedad en la que la tasa de nacimientos anuales es ampliamente superada por el registro de vehículos.








Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

