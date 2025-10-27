Especial de autos 2025: lo que necesita saber sobre el mercado de vehículos

Costa Rica es una nación con un fuerte carrocentrismo. Esto, para bien y para mal, ha puesto al mercado automotriz cerca del corazón de las dinámicas socioeconómicas del país. Por eso, en El Financiero nos pusimos la tarea de mapear cómo se mueve este sector en una sociedad en la que la tasa de nacimientos anuales es ampliamente superada por el registro de vehículos.

En este Especial de Autos 2025 analizamos quién es quién en el mercado de venta de carros, cuál es la nueva oferta de marcas, cuáles son los modelos más accesibles y los más costosos, por qué el sedán ha perdido atractivo y cómo las nuevas marcas más económicas han transformado el ecosistema de compra y venta de autos usados, entre otros temas.

En Costa Rica hay registrados alrededor de tres millones de vehículos. (Alonso Tenorio)

