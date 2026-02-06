Economía y Política

Estas son las claves legales en materia laboral que debe considerar en su empresa en este 2026: bonificaciones, reclamos y acoso laboral

Las empresas deben tomar en cuenta los rápidos cambios del mercado laboral y la normativa que vienen aprobando las autoridades

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

Las transformaciones del mercado laboral se aceleran mientras los ajustes jurídicos siguen a la zaga, a pesar de lo cual deben tomarse en cuenta por las empresas y las personas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BDSacoso laboralteletrabajobonificacionesreclamos laboralesconflicto laboral
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.