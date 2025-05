Esto es lo que muestran 6 datos de construcción y vivienda en Costa Rica hasta el momento

El último mes de cada año y los primeros del siguiente son ideales para construir o reparar viviendas, por la disposición de dinero como el aguinaldo, el clima y las facilidades de crédito e incluso de ahorro, si la persona fue haciendo un fondo en los meses anteriores.

Pero la economía no tiene buenas perspectivas, con estimaciones de crecimiento a la baja. Además, el tradicional verano no fue continuo en los meses anteriores. Así, los factores no parecen impulsar la actividad y los indicadores parecen confimarlo.

“Es el sector con peor desempeño”, dijo el economista Ronulfo Jiménez en la red social X. “Contribuye a la desaceleración de la economía”.

Junto al impacto en la economía, la baja en la construcción incide directamente en el empleo en esta industria. (Gustavo Ortega Campos /Gustavo Ortega Campos)

1. Comportamiento sectorial

El índice Mensual de Actividad Económica muestra que después de la recuperación de octubre, noviembre y diciembre pasados, en el primer trimestre de este 2025 la actividad de la construcción cayó.

En marzo anterior la variación interanual fue de -2,4%, de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

2. Inicio de unidades residenciales

La caída es particularmente sensible a nivel habitacional. De hecho, el Índice de inicio de unidades residenciales, del mismo BCCR, cayó -7,12% hace dos meses.

3. Permisos

De acuerdo con los datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que registra los permisos para reparación y construcción, en dos meses (enero y abril de 2024) se superó el millón de metros cuadrados a nivel general (contemplando los proyectos habitacionales, urbanísticos y públicos).

En los otros meses la norma fue el vaivén, tanto a nivel general como en el segmento de proyectos habitacionales.

4. Créditos

En financiamiento, el crédito privado incluso se redujo en vivienda y registró cinco meses negativos y el resto inferior al 1%, con excepción de mayo de 2024 cuando fue de 1,4%.

En construcción, nominalmente el financiamiento total de noviembre de 2024 fue superior que en diciembre de 2023.

Pero aquí registró tres meses con decrecimiento (uno de ellos de hasta casi -11%), seis meses con crecimientos menores al 2% y apenas dos con un aumento mensual significativo (en abril y mayo de 2024).

5. Empleo

Todo eso se reflejó en el empleo en el sector de construcción, donde la cantidad de personas ocupadas cayó 2,55% desde el segundo trimestre del 2023 al primer trimestre del 2025.

6. Bonos

También decayó la cantidad de familias beneficiadas y el monto otorgado en bonos de vivienda, aunque en 2024 se muestra una recuperación del 13% respecto del año anterior.