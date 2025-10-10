Economía y Política

Estos son los colegios privados más caros que destacan destacan en el examen de admisión de la UCR, TEC y UNA

La mensualidad más alta supera los ¢800.000. Vea los precios de los 15 colegios más costosos.

Por Tatiana Soto Morales

Un total de 15 centros educativos privados destacados en el Especial de Colegios de El Financiero 2026 cobrarán mensualidades superiores a los ¢400.000 el próximo año.








