Economía y Política

Exdiputados, financistas y familiares: los 24 nombramientos más polémicos en los primeros seis meses del gobierno de Laura Fernández

Exdiputados opositores que respaldaron a Rodrigo Chaves, antiguos jerarcas, financistas de campaña y familiares de figuras políticas han sido contratados por el Gobierno y otras instituciones públicas, con salarios que van desde apenas cientos de miles de colones hasta varios millones

Por Josué Alfaro

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Exdiputados que votaron para impedir el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, empresarios que ayudaron a financiar la campaña de Laura Fernández, familiares de ministros y legisladores, y antiguos funcionarios del gobierno anterior han recibido nombramientos en instituciones públicas durante los primeros meses de la nueva administración.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.