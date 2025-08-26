Exportaciones de Costa Rica alcanzan cifra récord impulsadas por el sector de dispositivos médicos

Las exportaciones de bienes de Costa Rica continúan su trayectoria ascendente, registrando un crecimiento del 17% en los primeros siete meses de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior.

El valor total exportado alcanzó los $13.148 millones, lo que representa un aumento de $1.879 millones, según datos revelados por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

Este desempeño consolida una tendencia de crecimiento sostenido durante los últimos cinco años y es impulsado, una vez más, por el dinamismo del sector de equipo de precisión y médico, que se reafirma como el principal motor de la economía exportadora del país.

Sector médico: columna vertebral de las exportaciones

El sector de equipo de precisión y médico no solo es el de mayor participación, representando el 48% del total de las exportaciones, sino que también fue el de mayor crecimiento.

Entre enero y julio de 2025, este sector experimentó una expansión del 34%, generando un valor adicional de $1.599 millones para un total de $6.305 millones.

El crecimiento exponencial se explica principalmente por el aumento en la exportación de agujas, catéteres, cánulas y productos similares, que crecieron un 98%, sumando $1.323 millones más que en el período anterior. Otros dispositivos de uso médico también mostraron un alza importante del 17%.

Los principales destinos para estos productos de alto valor agregado fueron Estados Unidos, que acapara el 68% de las ventas, seguido por Países Bajos (13%) y Bélgica (7%).

Comportamiento mixto en el sector agrícola

El sector agrícola, segundo en importancia con una participación del 17%, mostró un comportamiento mixto.

Si bien registró un ligero crecimiento en valor del 2% (un aumento de $49 millones), experimentó una contracción en el volumen de exportación del 7%. Esta caída en toneladas se debe, en gran medida, a la disminución en los envíos de banano (-15%), lo que significó una reducción de $106 millones en divisas.

En contraste, el café oro tuvo un desempeño sobresaliente, con un crecimiento del 46%, equivalente a $109 millones adicionales. La piña, principal producto agrícola de exportación con un 36% de participación en el sector, creció un modesto 3%.

Crecimiento de Costa Rica será menor por los aranceles de Trump: ¿cuáles son las implicaciones?

Otros sectores muestran dinamismo

El informe también destaca el buen desempeño de otros sectores clave:

Químico-farmacéutico: Registró un crecimiento del 16% , aportando $90 millones adicionales, impulsado principalmente por las ventas de antisueros (+44%) y medicamentos (+23%).

Registró un crecimiento del , aportando $90 millones adicionales, impulsado principalmente por las ventas de antisueros (+44%) y medicamentos (+23%). Industria alimentaria: Creció un 3% ($52 millones más), gracias al aumento en las exportaciones de jugos y concentrados de frutas (+31%) y salsas y preparaciones (+11%). Sin embargo, este sector vio una caída del 58% en las exportaciones de azúcar.

Creció un ($52 millones más), gracias al aumento en las exportaciones de jugos y concentrados de frutas (+31%) y salsas y preparaciones (+11%). Sin embargo, este sector vio una caída del 58% en las exportaciones de azúcar. Eléctrica y electrónica: Mostró un alza del 7% , con un aumento de $40 millones, explicado por las ventas de cables eléctricos y materiales eléctricos.

Mostró un alza del , con un aumento de $40 millones, explicado por las ventas de cables eléctricos y materiales eléctricos. Pecuario y pesca: Creció un 3%, impulsado por las exportaciones de carne bovina (+16%) y leche.

Por otro lado, los sectores de plástico y caucho experimentaron decrecimientos del 6% y 1%, respectivamente.

Socios comerciales clave

América del Norte se consolida como el principal destino de las exportaciones costarricenses, abarcando el 51% del total y con un crecimiento del 21%.

Europa le sigue como segundo mercado con un 21% de participación y un crecimiento del 17%.

América Central representó el 17% de los envíos, con un aumento del 7%.

Asia se destacó como la región con el mayor crecimiento porcentual (+23%), aunque su participación en el total es todavía del 6%.

América del Sur fue la única región que mostró una contracción en las compras de productos costarricenses, con una caída del 4%.

Los resultados a julio de 2025 reafirman la transformación del perfil exportador de Costa Rica, cada vez más orientado hacia la manufactura de alto valor agregado y la tecnología, sin abandonar la relevancia de su tradicional sector agrícola, que enfrenta el reto de diversificar y potenciar sus productos de mayor crecimiento.

