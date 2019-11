Alguien podría afirmar que este es tema menor, pero no lo es, fue responsabilidad de la administración no contar con el formulario D-149 a tiempo y ese hecho se previó en el transitorio 2 de la resolución, pero al contribuyente que cumplió en forma y tiempo no se le puede ahora exigir presentar un formulario adicional. Son esos costos adicionales en el cumplimiento tributario los que terminan añadiendo ineficiencia a nuestro sistema tributario y una carga adicional a los contribuyentes. La pregunta es: ¿Quién paga por ese costo adicional para el contribuyente?